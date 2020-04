Stiri pe aceeasi tema

- Carantina nationala din Italia pentru incetinirea propagarii noului tip de coronavirus va fi probabil prelungita pana dupa 1 mai, a declarat vineri seful Agentiei de Protectie Civila din Italia, Angelo Borrelli, la postul public de radio RAI, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Saptamana aceasta…

- Un oras si patru sate din provincia turca Rize de la Marea Neagra au fost plasate in carantina din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri primarul local, potrivit Reuters. Este primul caz de izolare a unor localitati in Turcia de la izbucnirea epidemiei acum doua saptamani.Alaettin…

- Epidemia de coronavirus nu și-a atins inca varful, a declarat vineri președintele institutului național de sanatate din Italia, transmite Reuters. Declarația vine la o zi dupa ce autoritațile italiene au raportat inca 6.150 de cazuri de infecții și 712 de decese inregistrate in doar 24 de ore. „Inca…

- "Inca nu am atins varful și nu am trecut de el", a declarat șeful institutului Silvio Brusaferro, intr-o conferința de presa. Declarația vine la o zi dupa ce autoritațile italiene au raportat inca 6.150 de cazuri de infecții și 712 de decese inregistrate in doar 24 de ore. Citeste si: Algoritmul…

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- Attilio Fontana, guvernatorul regiunii Lombardia, unde este epicentrul epidemiei de coronavirus din Italia, s-a plasat singur in carantina dupa ce unul dintre asistentii sai a fost diagnosticat cu boala, informeaza Reuters, potrivit digi24.ro.

- Italia, tara in care se afla una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, a introdus masuri extrordinare de carantina in nordul peninsulei, pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Numarul cazurilor creste de la o ora la alta si Italia a ajuns, in mai putin de 36 de ore, cel…