Italia: Alegeri locale, un test important pentru partidele politice din peninsulă Cele mai importante nume de pe scena politica italiana, precum Mario Draghi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni si Giuseppe Conte lipsesc de pe buletinele de vot la alegerile locale care au loc in Italia, transmite duminica dpa. Alegerile locale de duminica si luni in 1.192 de municipalitati din intreaga Italie, inclusiv in cele mai mari patru orase – Roma, Milano, Napoli si Torino -, sunt extrem de importante ca test al starii de spirit pentru principalele partide de pe scena politica. Cat de multumiti sunt italienii de politica guvernului privind pandemia de COVID-19 si restrictiile impuse? Pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante nume de pe scena politica italiana, precum Mario Draghi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni si Giuseppe Conte lipsesc de pe buletinele de vot la alegerile locale care au loc in Italia, transmite duminica dpa. Alegerile locale de duminica si luni in 1.192 de municipalitati din…

- Peste 120 de romani, pe listele electorale la alegerile din Italia Roma. Foto: Elena Postelnicu. Peste 12 milioane de italieni ies la vot astazi și mâine în aproximativ 1.200 de localitați, inclusiv în orașe importante ca Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna și Trieste,…

- Cele mai importante nume de pe scena politica italiana, precum Mario Draghi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni si Giuseppe Conte lipsesc de pe buletinele de vot la alegerile locale care au loc în Italia, transmite duminica dpa, potrivit Agerpres.Alegerile locale de duminica si luni în 1.192…

- Sustinerea exprimata de premierul italian Mario Draghi pentru vaccinarea obligatorie impotriva noului tip de coronavirus a starnit o adevarata furtuna printre parlamentarii din peninsula, informeaza vineri dpa. Lidera partidului nationalist de dreapta Fratelli d'Italia (Fratii Italiei),…

- Un imobil din Torino, Italia, in care locuiau trei romani s-a prabusit, unul fiind ranit in stare grava, iar ceilalti doi in stare buna, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Externe. Intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, prin Consulatul General al Romaniei, s-a autosesizat…

- Mii de italieni au manifestat sambata in intreaga tara impotriva introducerii de noi masuri care afecteaza persoanele nevaccinate cu scopul de a incetini cresterea numarului de contaminari. Și francezii au ieșit cu miile in strada pentru a demonstra impotriva introducerii pașaportului pentru accesul…

- Mii de italieni au manifestat sâmbata în întreaga tara împotriva introducerii de noi masuri care afecteaza persoanele nevaccinate cu scopul de a încetini cresterea numarului de contaminari. Și francezii au ieșit cu miile în strada pentru a demonstra împotriva…

- "Libertate!" si "Nu dictaturii", au scandat manifestantii de la Napoli, in sud, pana la Torino, in nord, in timp ce la Milano, ei au scandat "Nu pasaportului sanitar!", relateaza Agerpres.Marea majoritate a oamenilor nu au purtat masca de protecție anti-Covid.Astfel de manifestatii erau anuntate pe…