Un acord, care constituie o premiera in Italia, a fost semnat luni intre capelanul papei, dioceza si comuna San Severo, situata in provincia Foggia din Apulia, subliniaza portalul informational al Sfantului Scaun, Vatican News. Aceasta va permite parohiilor din dioceza sa ofere domiciliu persoanelor fara adapost fix, mai ales migrantilor. O prima etapa esentiala pentru obtinerea unei carti de identitate si a unui certificat de rezidenta in Italia, potrivit Vatican News.

La sfarsitul lunii septembrie, capelanul papei Francisc, cardinalul Konrad Krajewski, a facut aceasta promisiune in…