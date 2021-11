Potrivit masurilor care vor intra in vigoare pe 6 decembrie, persoanele nevaccinate nu vor putea sa intre in cinematografe, restaurante si la evenimente sportive, a anuntat guvernul premierului Mario Draghi, transmite Reuters. Masurile au fost luate in conditiile in care majoritatea tarilor europen sporesc restrictiile pentru a tine sub control un nou val al epidemiei. Noile reguli, anuntate dupa o sedinta de cabinet, extind si vaccinarea obligatorie, deja in vigoare pentru lucratorii din domeniul sanatatii, la intreg personalul scolilor, politisti si militari, incepand cu 15 decembrie. Masurile…