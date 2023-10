Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Ucrainei va intalni echipa nationala a Italiei pe stadionul BayArena, din Leverkusen, in cadrul calificarilor pentru Euro 2024, potrivit news.ro.Meciul dintre Ucraina si Italia, din ultima etapa a grupei C a preliminariilor pentru Campionatul European 2024, se va disputa…

- Numarul infectarilor cu noua varianta a coronavirusului a explodat, in ultimele doua saptamani, in Romania. Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Sanatații, țara noastra se afla pe locul al doilea in Europa și al treilea in lume ca numar de cazuri de COVID-19. Datele raportate de portalul…

- Veste buna. Consiliul Europei a convenit sa despagubeasca Romania și Italia pentru dezastrele naturale din 2022, iar Turcia pentru cutremurele din februarie 2023 . Suma totala pentru cele trei va fi de 454,8 milioane euro. Europa vrea sa ajute țarile lovite de calamitați in 2022 și 2023. 454, 8 milioane…

- Italia, pe primul loc in Europa la atacuri cibernetice. In același clasament al problemelor facute de hackeri, țara peninsulara se situeaza pe a treia poziție la nivel mondial. Italia este a treia țara din lume și prima din Europa pentru atacurile malware ale hackerilor. Datele provin din cel mai recent…

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…

- Romania este acoperita, din nou, de un val de canicula. Deși vara este pe final, temperaturile extreme persista pe teritoriul țarii. Meteorologii anunța ca se vor in inregistra și 40° iar disconfortul termic va fi unul accentuat in majoritatea zonelor. Vara a extremelor in Europa. Astazi și maine, meteorologii…

- Europa are parte de fenomene meteo extreme. Este din ce in ce mai cunoscut fenomenul meteo distrugator, mai exact canicula insotita de furtuni violente. Astfel se intampla și in nordul Italiei, acolo unde vantul a doborat sute de copaci si a smuls acoperisuri, in timp ce grindina uriasa a distrus zeci…

- Europa nu scapa de canicula! Este cod roșu in Italia, Serbia și Ungaria si cod portocaliu in Spania, Grecia, Austria și Elveția. Apa Marii Mediterane a ajuns la 31 de grade in zona Italiei iar valorile sunt cu 5-6 grade peste normalul perioadei. Arșița din Grecia a determinat autoritațile sa inchida…