Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august. Fii la curent cu cele…

- Rusia iși susține eforturile de razboi din Ucraina cu ajutorul minoritaților etnice, ceea ce ar fi declanșat ”rezistența in enclave etnice”, potrivit ultimului raport al Institutului pentru Studiul Razboiului . Think tankul cu sediul la Washington a precizat ca, cel mai probabil, incercarea Kremlinului…

- Premierul ucrainean, Denys Shmyhal, a declarat ca reconstruirea țarii sale devastate de razboi ar costa aproximativ 750 de miliarde de dolari. Vorbind la deschiderea unei conferințe internaționale din Elveția, Shmyhal a spus ca bunurile confiscate ale Rusiei și ale oligarhilor ruși ar trebui folosite…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica, 5 iunie, trupele armate aflate in unele dintre cele mai puternic bombardate poziții din estul Ucrainei. Liderul de la Kiev a mers pe linia frontului din Donețk și Lugansk, dupa ce in aceeași zi a vizitat soldații care lupta in regiunea sudica…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat duminica, 5 iunie, trupele aflate in unele dintre cele mai puternic bombardate poziții din estul Ucrainei. Liderul de la Kiev a mers pe linia frontului din Donețk și Luhansk, dupa ce in aceeași zi a vizita soldații care lupta in regiunea sudica Zaporojie,…

- „Am mai parcurs astfel de distanțe de o mulțime de ori inainte – dar nu in astfel de condiții”, a spus Arif Bagirov, citat de BBC . Un ucrainean a reușit sa scape nevatamat din orașul puternic bombardat Severodonețk, din Donbas, fugind pe bicicleta și ferindu-se bombardamentele artileriei și avioanelor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca invadatorii ruși transforma orașele din Donbas in cenușa acuzand Federația Rusa ca duce o politica de genocid in țara sa., informeaza Ukrainska Pravda . „Actuala ofensiva a ocupantilor in Donbas poate face regiunea nelocuita. Vor sa transforme…

- La 90 de zile de la inceperea razboiului impotriva ucrainenilor, rușii anunța ca au cucerit orașul Svetlodarsk din districtul Bakhmut, regiunea Donețk. Autoproclamatul Cartier General de Aparare Teritoriala al RPD a declarat pe canalul sau de Telegram ca „Svetlodarsk a intrat sub controlul operațional…