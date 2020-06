ISUBIF: Intervenţie pe lacul Herăstrău; o barcă s-a răsturnat O barca s-a rasturnat duminica pe lacul Herastrau, o persoana cazand in apa, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), care intervine in zona. Potrivit ISUBIF, barca s-a rasturnat in zona restaurantului Pescarus. ''O persoana a cazut in apa; se tine de ambarcatiune. Intervenim cu o autospeciala cu barca si o ambulanta SMURD'', a precizat initial ISUBIF. In cele din urma, persoana a fost adusa la mal de catre pompieri, constienta. Tot pe lacul Herastrau, pompierii au mai adus la mal alte doua barci in care se aflau doua persoane si care nu mai puteau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

