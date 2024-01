ISU Harghita:Peste 30 de interventii ale pompierilor harghiteni BULETIN INFORMATIV Peste 30 de interventii ale pompierilor harghiteni, in primul weekend al anului 2024 In acest sfarsit de saptamana 5 7.01.2024 , pompierii militari harghiteni au fost prezenti la datorie pentru interventia prompta la cele 32 de solicitari primite din partea populatiei, la nivel judetean. Astfel, in decursul celor trei zile, au fost inregistrate 27 de misiuni pentru acordarea asistentei medicale, in urma carora echipajele SMURD au oferit sprijin pentru 28 de persoane, aflate in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

