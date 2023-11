ISU Constanta: Interventiile pompierilor la situatiile survenite, in urma codului de furtuna Pompierii militari constanteni au intervenit la nivelul intregului judet Constanta pentru inlaturarea efectelor negative in urma codului portocaliu de furtuna. Din declaratiile acestora, pana acum, au fost degajati 20 de copaci, trei acoperisuri smulse de vant. De asemenea, au intervenit la un balcon in pericol de cadere, la un panou publicitar cazut in mijlocul unei intersectii, la un stalp electric si la doua izolatii desprinse de mansarda unor blocuri. "Situatia este in dinamica, colegii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

