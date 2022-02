Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Leicester - Randers, care va avea loc, joi, de la ora 22.00, in prima mansa a play-off-ului din Conference League. Petrescu va fi ajutat de Radu Ghinguleac si Alexandru Cerei. Rezerva va fi Marcel Birsan. Partida retur va avea loc la 24 februarie, in…

- Trei brigazi romanești vor conduce joi, 9 decembrie, meciuri din Europa League, Conference League și Women’s Champions League, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Radu Petrescu va fi la centru in meciul pe care echipa lui Ianis Hagi, Rangers FC, o va juca in deplasare contra lui Olympique Lyon, in…

- Trei brigazi romanești vor conduce joi meciuri din competițiile europene, Europa League, Conference League și Women’s Champions League. Radu Petrescu va fi la centru in meciul pe care echipa lui Ianis Hagi, Rangers FC, o va juca in deplasare contra lui Olympique Lyon, in grupa A din Europa League,…

- Arbitrajul a provocat multe scandaluri în ultima perioada în Liga 1, însa cu toate acestea trei brigazi românești vor oficia, pe 9 decembrie, în meciurile din Europa League, Conference League și Women’s Champions League. Astfel, Radu Petrescu va fi la centru…

- ​Campioana României a fost obținut un singur punct în primele cinci etape din grupele Conference League și a ratat calificarea în faza urmatoare a competiției. Dupa înfrângerea cu Randers, Dan Petrescu s-a aparat și a afirmat ca de cinci sezoane doar CFR Cluj a reusit rezultate…

- O noua dezamagire din partea campioanei Romaniei la fotbal, CFR Cluj, care joaca in grupa D a UEFA Conference League. Deținatorii titlului intern ii au ca adversari pe cei de la FK Baumit Jablonec din Cehia, AZ Alkmaar din Olanda și Randers FC din Danemarca. Runda a 5-a a fost programata joi, 25 noiembrie,…

- Randers - CFR Cluj se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 5-a din grupele UEFA Conference League! Clujenii sunt pe ultima poziție, cu un singur punct, și au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificare. Dupa patru etape, CFR Cluj e pe locul 4, cu un singur punct…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida Inter Milano - Sahtior Donetk, din grupa D a Ligii Campionilor, programata miercuri, 24 noiembrie, de la 19.45, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Ovidiu Hațegan va fi ajutat de arbitrii asistenți Radu Ghinguleac și Sebastian Gheorghe,…