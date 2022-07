Stiri pe aceeasi tema

- Ana Cezarina a disparut de acasa de mai bine de patru zile. A anunțat-o pe mama ei ca intenționeaza sa plece la o prietena. Seara, prietena respectiva a sunat-o pe mama fetei și a intrebat-o daca a ajuns acasa. In realitate, Ana Cezarina fugise impreuna cu iubita ei, cu care dorește sa se casatoreasca.

- Principiile, mai importante decat US Open: Djokovic ramane inflexibil in privinta vaccinarii. Tenismanul sarb Novak Djokovic a ramas inflexibil cu privire la refuzul sau de a se vaccina impotriva Covid-19, chiar daca aceasta pozitie, care l-a facut deja sa rateze Openul Australiei...

- Jurnalistul britanic Dom Phillips si expertul brazilian Bruno Pereira au fost impuscati cu munitie de vanatoare, a anuntat politia braziliana, potrivit BBC. De asemenea, se precizeaza ca un al treilea suspect a fost retinut.

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au inceput, in noaptea de sambata spre duminica, misiunea de cautare a unui barbat disparut in Dunare in apropiere de satul Sfantu Gheorghe, in zona kilometrului 26 al fluviului, a anuntat institutia, potrivit agerpres. Fii la…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat un proiect de norma care aduce modificari substanțiale Normei 20/2017 privind asigurarile auto in Romania. Actul normativ a fost trimis catre Monitorul Oficial și urmeaza sa intre in vigoare dupa 90 de zile de la publicare, conform stiripesurse.ro.…

- Razboi in Ucraina, ziua 81. Vladimir Putin primeste o noua lovitura, dupa ce Finlanda a anuntat ca va depune o cerere de aderare la NATO, in timp ce fortele armate ruse continua sa fie invinse in mai multe zone din Ucraina.

- Transporturile de marfuri vor fi monitorizate electronic printr-un nou instrument digital, menit sa reduca atat riscul evaziunii fiscale, cat si birocratia pentru operatorii de transport. Guvernul a aprobat ieri Ordonanta de Urgenta care introduce sistemul electronic integrat RO e-Transport, cunoscut…