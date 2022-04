Istoricul rus Alexandre Etkind prezice o „dezintegrare” și „defederalizare” a statului rus Istoricul rus Alexandre Etkind a realizat o analiza publicata pe platforma Desk Russie in care susține ca „Rusia contemporana se autointituleaza federație, precum Germania sau Elveția, cand, de fapt, se comporta ca un imperiu aflat in ceasul declinului”. De asemenea, el prezice o „dezintegrare” și „defederalizare” a actualului stat rus in mai multe provincii, din cauza deciziilor luate de actuala conducere de la Moscova. „Prabușirea care amenința Federația Rusa nu se va intampla din cauza popoarelor sau guvernelor straine, ci impotriva voinței lor și in contradicție cu proiecțiile lor. Probabil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

