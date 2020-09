Stiri pe aceeasi tema

- De peste 15 ani, un malaysian de 74 de ani se dedica unei pasiuni inedite: colinda plajele tarii pentru a recupera sticlele aduse de valuri. Colectia sa impresionanta, alcatuita din mii de sticle, a fost transformata intr-un muzeu colorat situat la malul marii, relateaza AFP. Tengku Mohamad Ali Mansor…

- De peste 15 ani, un malaysian in varsta de 74 de ani se dedica unei pasiuni inedite: colinda plajele tarii pentru a recupera sticlele aduse de valuri. Colectia sa impresionanta, alcatuita din mii de sticle, a fost transformata intr-un muzeu colorat situat la malul marii, relateaza AFP, citata de Agerpres.Tengku…

- Politia vegheaza, parca, pentru linistea clanurilor interlope, dupa ce Emi Pian a fost ucis. De trei zile, la casa Duduienilor din Rahova, politia face comandament, ridica elicoptere, iar seful politiei capitalei sta de paza zi si noapte.

- „Guvernul PNL stie doar sa fure si sa risipeasca. Istoria se repeta cu Iohannis in loc de Basescu! Diferenta dintre politicile PSD si gogosile electorale ale PNL e scoasa astazi la iveala de Banca Mondiala”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, pe Facebook. Presedintele interimar al PSD a adaugat ca PNL…

- Colectia de „perle” de la Evaluarea Nationala a corectorilor la disciplina Istorie (care a fost prezenta in grila de examen acum cativa ani) contine cateva sintagme si fraze memorabile, care sfideaza logica.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni intr-un mesaj prilejuit de comemorarea a 79 de ani de la Pogromul din Iasi (28-30 iunie 1941) ca a fost ”unul dintre cele mai teribile pogromuri din al Doilea Razboi Mondial”, denunțand ”acte de o cruzime greu de imaginat”. In mesajul prezentat consilierul…

- BAC Psihologie 2020. Absolvenții claselor a 12-a termina astazi examenul de Bacalaureat, ultima proba fiind cea la alegerea profilului. Elevii de la profilul uman, filiera tehnologica (profilul servicii), filiera vocaționala (profilul artistic, pedagogic, educație fizica și teologic) au putu alege proba…

- Robert Lewandowski a intrat in istoria Bundesligii cu "dubla" de sambata, 3-1 cu Freiburg, ajungand la 33 de goluri. Polonezul lui Bayern Munchen l-a depasit pe Aubameyang, 31 in 31 de meciuri in 2016-2017 la Dortmund. Bayern a castigat sambata primul meci din postura de campioana reconfirmata a Germaniei…