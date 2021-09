Stiri pe aceeasi tema

- SCM Rugby Timisoara se revede cu echipa din Ghencea, pe terenul acesteia, pentru a doua oara in decurs de sapte zile. Dupa succesul palpitant prin care si-au asigurat prezenta in finala Cupei Romaniei, acum „leii” vor sa invinga Steaua si in meciul de campionat. „Cu siguranța o sa fie un meci greu.…

- Victorie superba pentru LEI, in semifinala Cupei Romaniei disputata la București, 18-16 (6-0) cu Steaua, deși banatenii au jucat cu un om in minus din minutul 21. Punctele echipei timisorene au fost marcate din lovituri de pedeapsa, Vlaicu – patru, Jipa – doua. Partida disputata in Ghencea, pe o ploie…

- SCM Timisoara a plecat astazi spre București pentru semifinala Cupei Romaniei, cu Steaua. Partida va avea loc la arena Ghencea, sambata, de la ora 12.00 și va fi transmisa de TVR. „Este o semifinala pe care am gandit-o inca de la primul meci de la reluarea sezonului, cel cu Clujul. Am transferat asta…

- SCM Timisoara a plecat la Bucuresti pentru infruntarea din Ghencea de sambata, cu Steaua. Meciul va fi transmis, dar fanii timisoreni pot vedea jocul de la fata locului cu ajutorul clubului favorit, calatorind in noaptea dinaintea partidei. In cealalta semifinala Baia Mare intalneste Dinamo. „Este o…

- Programate inițial pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, partidele amicale ale nationalei de fotbal U21 a Romaniei, cu Anglia și Georgia, se vor juca in Ghencea, respectiv la Voluntari, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Meciul Romania U21 - Anglia U21 va avea loc vineri, 3 septembrie, de…

- Manager general al clubului FCSB, Mihai Stoica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia sa sa nu mai fie alungata din Bucuresti si sa fie obligata sa evolueze in provincie, el precizand ca isi doreste ca meciurile de pe teren propriu sa se dispute pe Arena Nationala sau…

- Ladislau Boloni (68 de ani), unul dintre liderii marii echipe a Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986, este la București pentru inaugurarea noului stadion din Ghencea și pentru a sarbatori alaturi de foștii coechipieri 35 de ani de la triumful istoric de la Sevilla. Meciul dintre CSA…

- Rugby-ul constantean a coborat enorm stacheta performantei la nivel de seniori. Confruntata cu grave probleme financiare, ACS Tomitanii bifeaza infrangere dupa infrangere in Superliga, cuvantul care i se potriveste cel mai bine, la ora actuala, echipei de pe litoral fiind amatorismul. Disputat, sambata,…