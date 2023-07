Istoria comunismului prin bancurile epocii „Orice gluma este o mica revoluție” – George ORWELL Cum citim din ce in ce mai puțin, imi permit sa va recomand o carte formidabila, comica, savuroasa. De fapt, o eleganta culegere cu glume scrise și bancuri politice, ce au circulat candva prin țarile europene comuniste și Rusia Țarista, plus sovietica. Cum se intituleaza mult laudata carte? Are exact titlul articolului de astazi. A fost gandita și scrisa in Albion de Ben Lewis și tradusa in limba vechilor cazanii de Mihai Dan Pavelescu, Ed. Meteor Publishing, 384 de pagini. Nu este prima carte de bancuri, nici ultima, e una din multele, incepand… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

