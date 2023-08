Stiri pe aceeasi tema

- Box office nord-american: 'Barbie' se mentine in fruntea clasamentului, pentru al patrulea weekend de la debut„Barbie” a continuat sa domine lumea. Filmul lansat de Warner Bros. a obtinut 33,7 milioane de dolari, ocupand primul loc pentru a patra saptamana consecutiva, totalul incasarilor la nivel…

- Filmul „Barbie”, realizat de Greta Gerwig, a depasit pragul de un miliard de dolari incasari la box-office-ul mondial la doar trei saptamani de la lansare, fiind o premiera pentru un film regizat de o femeie, transmite AFP, citata de Agerpres.Comedia a atins in acest weekend incasari de peste 1,03 miliarde…

- Ce actori au refuzat sa joace in filmul Barbie La scurt timp dupa lansarea oficiala, Barbie a devenit cel mai de succes film al anului in Statele Unite și Canada. Anunțul a fost facut public chiar de distribuitorul Warner Bros. Producția a obținut incasari record de peste 155 de milioane de dolari doar…

- Loredana Groza a atras atenția cu cea mai recenta fotografie postata pe Facebook. Cantareața in varsta de 53 de ani nu a mai aparut niciodata așa. Pe Facebook, acolo unde are peste un milion de urmaritori, Loredana Groza a distribuit o poza cu ea realizata in cadrul unei ședințe foto. Artista apare…

- Weekend fabulos la box-office pentru Barbie, cel mai asteptat film al anului. Pelicula cu Margot Robbie si Ryan Gosling a avut incasari de 337 de milioane de dolari. Si-a zdrobit concurenta – drama istorica Oppenheimer. Rivalitatea dintre cele doua a fost aur pentru industria de cinema si a confirmat…

- Vietnamul a interzis distribuția pe piața interna a mult-așteptatului film „Barbie”, produs de Warner Bros, din cauza unei scene in care apare o harta care arata teritoriul revendicat unilateral de China in Marea Chinei de Sud, a anunțat luni presa de stat, citata de Reuters.„Linia de noua liniuțe”…