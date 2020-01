Istanbul - Toate zborurile suspendate temporar pe Aeroportul Sabiha Gokcen, după ce un avion a derapat şi a ieşit de pe pistă Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA. Toti cei 164 de pasageri aflati la bord au fost "evacuati in siguranta", a precizat acesta, adaugand ca nu au fost raportati raniti. Incidentul a avut loc la ora locala 9:43 AM (06:43 GMT). Avionul, operat de compania aeriana turca low-cost Pegasus a derapat si a iesit de pe pista dupa aterizare, la capatul unei curse care a plecat de pe aeroportul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

