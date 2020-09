Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Turcia a hotarat sa interzica nunțile, concertele și festivalurile, chiar daca acestea se desfașoara in aer liber. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Instanbul a hotarat, sambata, 12 septembrie a.c., ca acest tip de evenimente…

- Cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, a anunțat interzicerea concertelor si a festivalurilor in aer liber ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19.Biroul guvernatorului orasului Istanbul a indicat intr-un comunicat ca aceasta decizie a fost luata pentru o mai buna gestionare a riscului…

- Cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, a dispus sambata interzicerea nuntilor si a ceremoniilor aferente organizate pe ambarcatiuni, in Stramtoarea Bosfor, si a suspendat totodata toate concertele si festivalurile in aer liber ca urmare a cresterii numarului de cazuri de

- Grecia a extins obligativitatea purtarii mastii pentru a include pe oricine aflat in toate spatiile publice interioare incepand de sambata si a adoptat o serie de alte restrictii pentru a combate raspandirea de COVID-19 dupa o crestere masiva a cazurilor, relateaza dpa. Vizitele la spital si la caminele…

- Romania urca vertiginos in topul european al imbolnavirilor de Covid-19. Potrivit Centrului European de Control al Bolilor, este al doilea stat din Uniunea Europeana, dupa Luxemburg, din cauza numarului mare de infectari din ultimele doua saptamani.

- Bisericile ortodoxe din Grecia se aflau vineri "in doliu", in momentul in care mii de musulmani au participat la prima rugaciune in fosta catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in moschee, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Studiu șocant: S-a descoperit ca exista riscul…

- Guvernul israelian a decis, vineri dimineața la primele ore, reintroducerea unor restrictii, in condițiile in care numarul de infectari cu coronavirus a crescut vertiginos, scrie Agerpres, preluand dpa.

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele zile pune autoritațile pe jar, chiar daca majoritatea focarelor izbucnite sunt in spitale, aziluri și centre pentru copii cu handicap. In urma cu puțin timp, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, și Raed Arafat, șeful DSU, au intrat in ședința…