Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, in cadrul unei intalniri private cu ministri din partidul sau Likud, ca atacul cu rachete al Iranului trebuie sa fie urmat de un raspuns inteligent, conform unei informatii publicate de postul de radio Kan, relateaza dpa.

- Israelul a hotarat sa riposteze la atacul fara precedent al Iranului de acum doua zile, in pofida presiunii internationale in crestere pentru evitarea escaladarii conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit corespondentului RRA la Ierusalim, raspunsul nu va fi imediat, ci la un moment considerat oportun…

- Israelul va raspunde Iranului pentru atacul efectuat de acesta sambata noaptea, cu peste 300 de drone și rachete, a declarat ieri șeful Statului Major al Armatei israeliene, relateaza Reuters, citat de Rador Radio Romania.

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…

- Israelul a anulat un contraatac impotriva Iranului, pe care il planuise duminica dimineața, dupa ce președintele american Joe Biden l-a convins pe premierul israelian Benjamin Netanyahu sa renunțe, in urma unei convorbiri telefonice, scrie Digi24, care face trimitere la presa israeliana. Președintele…

- Departe de Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Hamas a respins cea mai recenta propunere de acord pentru returnarea ostaticilor israelieni, potrivit Sky News. O declarație a biroului premierului a precizat ca Israelul va continua sa iși urmareasca obiectivele in Gaza „cu toata…

- Reuniunea desfașurata ieri la Paris intre responsabili americani, egipteni, qatarezi și israelieni asupra unei incetari a focului in Fașia Gaza a fost una "constructiva", a anunțat biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. El a precizat insa ca persista diferende intre parți, informeaza Rador…

- Egiptul a respins acuzațiile potrivit carora nu a menținut securitatea frontierei sale cu Fașia Gaza, ceea ce a dus la contrabanda cu arme in enclava.Șeful Serviciului de Informații de Stat al Egiptului, organul de presa al guvernului egiptean, a dat vina pe "liderii israelieni extremiști care cauta…