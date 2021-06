Guvernul israelian a anunțat vineri ca a convenit cu Autoritatea Palestiniana sa trimita in teritoriile palestiniene aproximativ un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech al caror termen de valabilitate se apropie de expirare. In baza acestui acord, Israelul urma sa primeasca la schimb „aceleasi cantitati de doze” dupa ce le vor fi trimise palestinienilor, in toamna, de compania americana.