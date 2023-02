Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de salvatori israelieni United Hatzalah, desfasurata in Turcia pentru a sprijini operatiunile de cautare si salvare in urma cutremurelor, a anuntat ca a fost nevoita sa-si abandoneze misiunea si sa revina de urgenta in Israel din cauza unor amenintari pentru securitatea sa. Fii la curent…

- Agentia Federala Germana pentru Asistenta Tehnica (THW) si organizatia de ajutor I.S.A.R Germania isi suspenda operatiunile de salvare in provincia turca Hatay, grav afectata de seismele de luni, din motive de securitate, transmite dpa.

- Paramedicul SMURD Daniel și cainele de cautare salvare Speedy formeaza una dintre echipele trimise de Romania in Turcia, pentru a ajuta la misiunile de salvare a persoanelor ramase sub daramaturi. Ieri, reprezentanții Ministerului Afecerilor Interne le-au spus povestea celor doi, pe pagina de Facebook:…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Iși pastreaza speranțele ca vor aparea miracole. Intre timp, bilanțul continua sa creasca. Sunt cel puțin 24.000 de morți - peste 20.000…

- „Daniel și Speedy erau obosiți cand au intrat in tabara de corturi a salvatorilor noștri in Turcia.Au mancat ceva rapid, in mod normal ar fi trebuit sa se odihneasca macar cateva ore.Daniel s-a aplecat la urechea lui Speedy:- Tati, o singura data mai ieșim și iți promit ca venim sa ne odihnim.Apoi a…

- O aeronava C-17 Globemaster III, din cadrul Unitații Multinaționale de Transport Strategic care opereaza din Baza Aeriana Papa din Ungaria, precum și trei aeronave ale Forțelor Aeriene Romane executa miercuri, 8 februarie, misiuni aeriene spre Turcia, in

- Salvatorii ruși vor zbura in Siria și Turcia dupa ce doua cutremure uriașe au ucis aproximativ 3000 de persoane și au ranit alte cel puțin 15.000, a anunțat Kremlinul, citat de Reuters. Președintele rus Vladimir Putin a vorbit telefonic cu liderul sirian Bashar al-Assad și cu Tayyip Erdogan din Turcia…

- Echipa Romaniei de salvatori trimiși in Turcia este formata din medici și asistenți ai UPU-SMURD București, ofițeri DSU și echipe de cautare-salvare cu caini. Turcia și Siria au fost lovite astazi de doua cutremure de peste 7 grade pe scara Richter, produse la interval de opt ore, iar numarul victimelor…