Israelul se luptă cu Hamas pe străzile din Gaza, în timp ce ONU amână din nou votul pentru ajutoare în zonă Trupele israeliene si militantii Hamas s-au luptat miercuri cu focuri de arma violente pe strazile celui de-al doilea oras ca marime din Gaza, in timp ce ONU a amanat un vot privind o oferta de a spori livrarile de ajutoare catre enclava palestiniana care se confrunta cu un dezastru umanitar, transmite Reuters. Campania israeliana de eradicare a militantilor Hamas care au comis masacrul din 7 octombrie a lasat enclava de coasta in ruine, a provocat foamete generalizata si lipsa de adapost si a ucis aproape 20.000 de locuitori din Gaza, potrivit ministerului palestinian al Sanatatii din enclava… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

