​Israelul se consultă cu SUA privind strategia faţă de Iran şi ameninţă cu o acţiune militară Guvernul israelian va initia pregatiri pentru o posibila interventie militara împotriva programului nuclear iranian, iar, în contextul tensiunilor, Statele Unite si Israelul vor organiza consultari pe tema strategiei fata de activitatile iraniene, afirma surse citate de presa israeliana, relateaza Mediafax.



"Am observat deja caracterul acordurilor cu regimuri extremiste precum cel iranian, atât în secolul trecut, cât si în secolul actual, cu Administratia nord-coreeana. Indiferent daca exista sau nu un acord, noi vom face ceea ce este necesar pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

