- Autoritațile israeliene au renunțat la toate acuzațiile penale impotriva lui Beny Steinmetz, un miliardar franco-israelian suspectat de spalare de bani, și au acceptat in schimb un acord financiar, potrivit unor documente judiciare consultate vineri de AFP. El este condamnat și in Romania. Fii…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a forțat milioane de ucraineni sa iși paraseasca locuințele, a distrus sute de orașe și sate și continua sa devasteze regiunile Ucrainei. In prezent, rețeaua electrica acopera doar 70% din consumul necesar, lasand milioane de oameni fara electricitate și apa, intr-o…

- Mai multe echipe de medici din Romania, Germania și Elveția au participat, noaptea trecuta, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, la a 3-a prelevare de organe din acest an, de la o fata de 15 ani, internata dupa un accident. Acordul pentru donare

- Majoritatea covarșitoare, adica 95% dintre familiile vulnerabile se afla in situația de a nu putea acoperi nevoi de baza, cum ar fi medicamente sau consultații medicale pentru o problema de sanatate a copilului, alimente sau alte bunuri de stricta necesitate, facturile cu utilitațile locuinței (curent…

- Asistentul secretarului de stat american pentru resurse energetice și fost ambasador al SUA la Atena, Geoffrey Pyatt, și-a inceput mandatul cu o vizita in Turcia, Bulgaria și Romania, dar nu și in Grecia, intr-un moment in care este in desfașurare o bogata activitate de culise cu privire la problemele…

- Presedintele USR, Catalin Drula, pledeaza pentru un contract negociat pe zece ani cu Chisinaul, la o cantitate de 30-50 milioane mc de gaze lunar, mentionand ca Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru a putea trece iarna cu bine. „Concret, solutia la indemana lui Iohannis si Ciuca este un contract…