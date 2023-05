Stiri pe aceeasi tema

- Dupa peste trei ani de plasare obligatorie in carantina a persoanelor depistate cu COVID-19, Israelul a decis sa renunte la aceasta masura, insa recomanda ca cei infectați sa se autoizoleze.

- Israelul a decis sa anuleze carantina obligatorie pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, potrivit unui comunicat publicat duminica de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, informeaza agentia de presa Xinhua.Masura va intra in vigoare marti, punand astfel capat unei obligativitati de peste trei…

- Coreea de Sud a redus joi nivelul de criza pentru COVID-19 și, incepand cu luna iunie, nu va mai impune persoanelor infectate sa stea in carantina timp de șapte zile, renunțand astfel la una dintre puținele restricții legate de pandemie care mai exista in

- Coreea de Sud a redus joi nivelul de criza pentru COVID-19 și, incepand cu luna iunie, nu va mai impune persoanelor infectate sa stea in carantina timp de șapte zile, renunțand astfel la una dintre puținele restricții legate de pandemie care mai exista in țara, scrie Reuters.Autoritațile sanitare…

- Platforma Corona Forms, in care au fost inregistrați romanii infectați și vaccinați Covid, se va permanentiza și se va extinde, prin includerea tuturor persoanelor infectate cu virusuri respiratorii și nu numai. Datele medicale ale foștilor pacienți vor ajunge la Big Farma, pentru cercetare medicala,…

- Alte 2 373 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in R. Moldova in perioada 13 - 19 martie, anunța Ministerul Sanatații. In aceasta perioada au fost efectuate 21 479 teste. In urma complicațiilor, au fost raportate 23 de decese. Autoritațile mai anunța ca numarul cazurilor de viroze și gripa in…

- Guvernul a demarat, oficial, discuții pentru transferul acestor spitale catre autoritațile locale sau catre alte entitați interesate, precum universitațile de medicina și farmacie. Guvernul Romaniei a anunțat, vineri, ca pregatește transferarea rețelei de spitale a Ministerului Transporturilor și…

- In municipiul Chișinau a crescut numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus, a anunțat marți, Boris Gilca, șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, care a menționat faptul ca situația epidemiologica ramane a fi ingrijoratoare. Datele au fost prezentate in cadrul ședinței…