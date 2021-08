Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat noile masuri de relaxare valabile de la 1 august. Acestea vizeaza evenimentele cultural-artistice, festivalurile, nunțile, botezurile, conferințele sau workshop-urile. Masurile relaxeaza și activitatea din baruri, cluburi, discoteci sau sali de…

- Israel, una dintre țarile campioane la nivel planetar atunci cand vine vorba despre vaccinarea anti-Covid, se confrunta din nou cu o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus. Varianta Delta a virusului, o varianta mult mai contagioasa, s-a raspandit atat de rapid in aceasta țara, incat numarul…

- In Israel a revenit masca de protectie, la doar 10 zile dupa ce fusese eliminata. Guvernul a anuntat ca, de astazi, masca trebuie purtata in toate spatiile la interior si e recomandata chiar si in aer liber, acolo unde se formeaza grupuri mari de oameni.

- Israelul a reintrodus masura purtarii mastii de protectie in anumite zone, dupa aparitia a doua noi focare de coronavirus in scoli, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii. Mastile sunt obligatorii in interior si in exterior in zona Binyamina, la sud de Haifa, si in Modiin-Makkabim-Reut, oras situat…

- Ministerul Sanatații din Israel a anunțat, luni, ca din 15 iunie se va renunța la obligatia de a purta masca in locurile publice inchise, una din ultimele masuri in vigoare in acest stat in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres . Anunțul vine dupa ce mai mult…

- De la 1 iunie au intrat in vigoare noi masuri de relaxare. Astfel, incepand de astazi, se reiau petrecerile private, iar competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, la fel ca locurile de joaca și piscinele la interior.…

- „In București, am atins astazi numarul de un milion de persoane vaccinate cu cel puțin o doza. La peste 50-60 la suta persoane vacinate la nivel de țara se poate renunța la purtarea maștii in exterior.In alte state, unde rata de vaccinare este mai crescuta s-a renunțat la purtarea maștii”, a spus Alin…

