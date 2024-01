Stiri pe aceeasi tema

- Israelul intentioneaza sa aduca 70.000 de lucratori straini din China, India si alte tari pentru a-si intari sectorul constructiilor, blocat dupa atacul Hamas din 7 octombrie, a relatat luni un cotidian financiar israelian, preluat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Pentru 2024, Guvernul stabilește un contingent de 140.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari de Guvern lansate in dezbatere publica. In 2023, inițial, contingentul fusese de 100.000 de lucratori straini cu permise de munca, suplimentar ulterior…

- Tot mai multi straini se pregateau joi sa paraseasca Fasia Gaza asediata, in timp ce guvernul condus de Hamas a declarat ca cel putin 195 de palestinieni au murit in atacurile Israelului asupra taberei de refugiati Jabalia, atacuri despre care oficialii ONU pentru drepturile omului au declarat ca ar…

- Ca emigrant/imigrant, candva, eu insami, cred ca privesc altfel problema imigrației, fața de oamenii care n-au fost nevoiți/forțați/dispuși vreodata sa plece din propria țara, ca sa iși construiasca o viața in alta parte. Imediat dupa izbucnirea conflictului dintre Israel și Hamas, am auzit voci in…

- SUA au afirmat duminica ca Israelul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a face "distinctie" in operatiunile sale militare intre Hamas si civilii palestinieni, in contextul in care armata israeliana isi intensifica bombardamentele si operatiunile terestre in Fasia Gaza.

- Premierul olandez, Mark Rutte, i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu sa dea dovada de „retinere” in ceea ce priveste utilizarea fortei in Gaza, inainte de a se intalni cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru a discuta despre ciclul de violenta declansat de Hamas,…

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- Un consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, i-ar fi felicitat sambata pe militanții palestinieni pentru cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. “Le uram bun venit luptatorilor palestinieni”, citeaza site-ul citat de Rahim Safavi. “Vom fi alaturi de luptatorii palestinieni…