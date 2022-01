Israelul începe vaccinarea anti-Covid cu a patra doză Israelul va incepe administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-coronavirus pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Un spital israelian a administrat recent a patra doza de vaccin unui grup pentru testare, format din lucratori din domeniul sanitar. Cercetatorii au afirmat ca este primul studiu important privind eficienta celui de-al doilea rapel in combaterea versiunii Omicron a coronavirusului. Rezultatele nu vor fi insa disponibile decat peste doua saptamani. Unii experti sustin ca nu exista suficiente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va administra a doua doza de rapel – a patra de vaccin impotriva coronavirusului – pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Printre altele, imunitatea poate fi compromisa de tratamentele pentru cancer sau…

- Israelul va administra a patra de vaccin impotriva COVID pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Masura a fost luata intrucat, printre altele, imunitatea poate fi compromisa de tratamentele pentru…

- Printre altele, imunitatea poate fi compromisa de tratamentele pentru cancer sau transplantul de organe, precum si de unele boli cronice, a anuntat, joi, Nachman Ash, director general in Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Un spital israelian a administrat, luni, a patra doza de vaccin unui grup…

- Israelul va administra a doua doza de rapel - a patra de vaccin impotriva coronavirusului - pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters.

- Faza acuta a pandemiei de COVID-19 s-ar putea incheia anul viitor, dar coronavirusul nu va disparea complet, a afirmat miercuri Mike Ryan, director executiv al Programului pentru situatii de urgenta al Organizației Mondiale a Sanatații. Mike Ryan, medic epidemiolog irlandez, a mai notat ca este inca…

- Israelul a testat luni administrarea ultimei doze a vaccinului anti-COVID-19 pe un grup restrans, in timp ce țara se pregatește sa aprobe cea de-a patra doza de vaccin, destinata populației vulnerabile, cu scopul de a preveni infectarile cu varianta Omicron, potrivit Reuters.

- Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit…

- Vaccinarea cu doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech impotriva Covid-19 pare sa fi oferit o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, a aratat marți un important studiu realizat in condiții reale privind impactul potențial al Omicron, potrivit Hotnews care citateaza…