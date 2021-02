Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea persoanelor cu varste de peste 60 de ani din Israel a redus cu aproape 50% incidenta maladiei COVID-19 in aceasta categorie demografica, in care si numarul cazurilor grave a scazut cu peste 25% in ultimele doua saptamani, a anuntat joi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, citat…

- Israelul va extinde vaccinarile anti-COVID-19 pentru a include toti cetatenii cu varsta de peste 16 ani, au declarat miercuri oficiali locali, in conditiile in care numarul infectarilor si al deceselor asociate coronavirusului a crescut din nou in tara, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Premierul…

- Israelul suspenda toate zborurile comerciale internationale, timp de o saptamana, incepand de luni, 25 ianaurie. Guvernul israelian a anuntat ca incearca, astfel, sa intarzie intrarea in tara a noilor tulpini de coronavirus pana cand o proportie mai mare a populatiei va fi fost vaccinata.…

- Israelul a intrat, duminica, in ceea ce spera sa fie a treia si ultima sa carantina pentru noul coronavirus si a intensificat vaccinarile la un ritm despre care premierul Benjamin Netanyahu afirma ca ar putea permite iesirea din pandemie pana in luna martie, transmite Reuters.

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Marea Britanie va aproba saptamana viitoare vaccinul pentru Covid dezvoltat de Pfizer și BioNTech, iar livrarile vor incepe la cateva ore de la autorizarea acestuia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Primele vaccinari vor incepe cu data de 7 decembrie, a scris publicația britanica Financial…