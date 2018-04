Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana a confirmat sambata ca unele dintre posturile sale au fost lovite de cele peste 100 de rachete lansate in cursul noptii de fortele americane, britanice si franceze, relateaza dpa. Intr-un comunicat citat la televiziunea de stat de un general, armata siriana a precizat ca…

- Fortele armate siriene si aliatii lor au intrat in alerta totala in intreaga tara si au evacuat posturi militare in perspectiva unor posibile raiduri internationale, au declarat marti un ONG de monitorizare si activisti.

- Fortele armate siriene si aliatii lor au intrat in alerta totala in intreaga tara si au evacuat posturi militare in perspectiva unor posibile raiduri internationale, au declarat marti un ONG de monitorizare si activisti, scrie digi24.ro.

- Replici foarte dure intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul israelian Benjamin Netanyahu. Turcia a acuzat Israelul de „atac inuman” dupa ce armata israeliana a ucis 16 manifestanti palestinieni la granita cu Fasia Gaza. Netanyahu a respins acuzatiile si a replicat pe Twitter ca „armata…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP. 'Fortele de aparare din Israel au vizat sisteme…

- Un soldat turc a fost ucis si cinci raniti luni intr-un atac cu racheta si obuze in timp ce forte turce instalau un post militar in provincia siriana Idlib, au anuntat marti fortele armate turce, relateaza Reuters. Fortele turce au ripostat cu focuri de arma, noteaza sursa citata, fara…