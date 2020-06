Israelul are cei mai mulți gay în Parlament din istoria sa Parlamentul israelian are șase parlamentari gay de luni seara, un record pentru o țara considerata unul dintre pionierii drepturilor LGBT, dar unde homosexualitatea ramâne un tabu în cercurile religioase, potrivit AFP.



Dupa adoptarea saptamâna trecuta a așa-numitei legi &"norvegiene&", care le permite miniștrilor sa-și lase locurile de deputați la un alt membru din propriul partid, noi membri ai parlamentului au intrat luni seara în parlamentului israelian, aducând numarul parlamentarilor gay la 6 reprezentând 5% din adunarea care are 120 de deputați.



"Cred…



