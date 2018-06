Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au opus, la ONU, unui proiect de rezolutie prezentat de Kuwait in Consiliul de Securitate care cerea o protectie a palestinienilor in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, relateaza AFP, informeaza news.ro.Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea…

- Guvernul israelian vrea sa restricționeze accesul la televizor militanților aparținand Hamas, partidul islamist, pe perioada turneului din Rusia. Cupa Mondiala din Rusia nu va putea fi urmarita și in penitenciarele unde sunt inchiși militanții aparținand Hamas, organizație paramilitara palestiniana…

- Acest atac survine ca represalii la tiruri impotriva soldatilor sai si asupra orasului israelian Sderot, potrivit aceleiasi surse."Armata a vizat tinte ale miscarii teroriste Hamas in nordul Fasiei Gaza, in special infrastructuri teroriste si ateliere pentru fabricarea de arme", se spune…

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…

- Israelul a bombardat, sambata, nordul Fașiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni. Atacurile cu rachete au țintit un generator uriaș de electricitate și un post al militanților Hamas. Exploziile din Gaza sunt ”legate de activitatea forțelor defensive israeliene”, a spus un purtator…

- O explozie a ucis sambata sase membri ai gruparii Hamas in zona Zawayda din Gaza, a anuntat miscarea islamista care controleaza acest teritoriu palestinian. Potrivit AFP, Hamas a acuzat Israelul ca a provocat explozia; ministerul sanatatii din Gaza afirma ca a fost un accident care s-a soldat si…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…