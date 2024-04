Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Israelul ar trebui sa renunte la controlul asupra Fasiei Gaza odata ce razboiul impotriva Hamas se va termina, informeaza vineri dpa, conform Agerpres. Intrebata cine ar trebui sa fie responsabil in Fasia Gaza dupa incheierea razboiului,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, se va deplasa sambata in Egipt, la granita cu Fasia Gaza, pentru a reinnoi apelurile la incetarea focului, relateaza AFP.Vizita sa are loc in contextul in care Israelul ameninta sa lanseze o operatiune militara majora in orasul Rafah,…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Din cauza ostilitaților din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza tot mai multe persoane au fugit catre Rafah, la granița cu Egiptul, descrie situația din zona Biroul umanitar al Națiunilor Unite, care afirma ca orașul de frontiera este acum o „oala sub presiune a disperarii”, relateaza Reuters.Totul…

- Imaginile din satelit arata amploarea devastarii in mare parte a Fașiei Gaza la aproximativ 100 de zile de cand Israelul și-a inceput ofensiva. Cel puțin jumatate din case sunt considerate distruse sau avariate. Peste 85% din populație a fost stramutata. Un inalt oficial al ONU a descris recent Fașia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat din nou ca nu este de acord cu inființarea unui stat palestinian, la cateva ore dupa o convorbire la telefon cu președintele american Joe Biden, in urma careia, liderul de la Casa Alba a spus ca Netanyahu ar putea totuși sa accepte ideea, relateaza…

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, preluat de News.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci camere…

- Faza intensiva a razboiului "se va incheia in curand" in sudul Fasiei Gaza, unde atacurile israeliene sunt in prezent cele mai puternice, a anuntat luni ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Am spus clar ca etapa intensiva a operatiunilor va dura aproximativ…