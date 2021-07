Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a început administrarea celei de-a treia doze de vaccin antiCOVID, pacienților cu un sistem imunitar slab. Demersul vine pe pe fondul creșterii cazurilor de infectare și raspândire a variantei Delta a noului coronavirus, potrivit AFP. Israel a fost una dintre primele țari…

- Ministrul thailandez al sanatatii, Anutin Charnvirakul, a anuntat luni ca personalul sanitar va primi a treia doza de vaccin anti-Covid pentru a ameliora protectia impotriva noilor variante ale coronavirusului, relateaza EFE. Medicii si asistentii thailandezi din prima linie de combatere a pandemiei…

- Israelul a declarat duminica ca va incepe sa ofere o a treia doza de vaccin Pfizer pentru adulții cu sistem imunitar slabit, dar inca nu știe daca administrarea rapelului va fi in viitor la dispoziția publicului larg. In plus, autoritațile israeliene au decis introducerea unui nou tip de ser, dupa folosirea…

- Israel, prima țara care introduce a treia doza de vaccin Pfizer pentru cetațenii vulnerabili, este vorba despre cei care au probleme de imunitate The post Israel, prima țara care introduce a treia doza de vaccin Pfizer pentru cetațenii vulnerabili first appeared on Partener TV .

- A treia doza de vaccin AstraZeneca sporeste imunitatea, inclusiv contra noilor variante de coronavirus, arata cele mai recente studii facute la Universitatea Oxford. Astfel ca o a treia doza de vaccin anti-COVID-19 produs de AstraZeneca poate fi eficienta pentru o imunitate consolidata in fața coronavirusului,…

- Reprezentanții companiei Pfizer au anunțat ca au inceput un studiu clinic in care vor sa vada eficiența unei a treia doze de vaccin anti-Covid administrat impreuna cu un vaccin pneumococic persoanelor de peste 65 de ani.

- Pfizer confirma a treia doza de vaccin anti-Covid: Cand trebuie administrata Companiile producatoare de vaccin anti coronavirus se pregatesc pentru cea de-a treia doza. Pfizer este primul producator de medicamente care a oferit un termen limita pentru administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID.…

- Compania Pfizer este primul producator de medicamente care a oferit un termen limita pentru administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID. CEO-ul Pfizer a spus ca a treia doza va fi facuta intre 8 și 12 luni de la administrarea celei de a doua, pentru a proteja oamenii de noile mutatii de coronavirus…