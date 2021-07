Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii care sufera de disfunctii ale sistemului imunitar vor fi eligibili de acum inainte pentru a primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Nitzan Horowitz, transmite dpa.

- Ministrul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz a declarat duminica ca pacientii cu deficiente ale sistemului imunitar vor primi o a treia doza de vaccin Pfizer, dar inca se analizeaza daca o a treia runda de vaccinuri ar trebui administrata publicului larg.

- Dupa Pfizer, și AstraZeneca planuiește sa ceara autorizarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19, cu scopul de a crește protecția in cazul persoanelor deja vaccinate in fața variantei Delta, relateaza alephnews.ro.

- Varianta Delta a Covid-19, identificata prima oara in India, devine dominanta la nivel global, a declarat vineri directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, transmite Reuters, citata de news.ro. Soumya Swaminathan si-a exprimat totodata dezamagirea…

- Numarul cazurilor noi de COVID la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, deși cifrele raman in continuare mari, arata raportarile Organizației Mondiale a Sanatații ... The post A treia saptamana la rand de scadere a cazurilor de COVID la nivel global. OMS: Mai mulți morți…

- Compania Pfizer este primul producator de medicamente care a oferit un termen limita pentru administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID. CEO-ul Pfizer a spus ca a treia doza va fi facuta intre 8 și 12 luni de la administrarea celei de a doua, pentru a proteja oamenii de noile mutatii de coronavirus…

- Niciun deces din cauza covid-19 nu a fost inregistrat in Israel joi si vineri, pentru prima oara de la 29 iunie 2020, a anunat Ministerul israelian al Sanatatii, iar bilantul mortilor a ramas la 6.346 de la inceputul pandemiei, potrivit unor date oficiale, relateaza BBC News. De asemenea,…