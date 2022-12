Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante Jeremy Hunt, in Declaratia sa inaugurala de toamna, a anuntat reduceri de cheltuieli deaproximativ 30 de miliarde de lire sterline si majorari de taxe de 25 de miliarde de lire sterline. Masurile includ o inghetare suplimentara de doi ani a pragurilor impozitului pe venit si o…

- Editia a IX-a a Festivalului International de Jazz "Johnny Raducanu" prezinta sambata, cu incepere de la ora 17,00, filmul "Istoria de 200 de ani a familiei lui Johnny", finantat de Consiliul Culturii din Anglia si realizat de nepotul muzicianului - Michael Cretu, si el muzician contrabasist si compozitor.Michael…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook de jurnalista Delia Marinescu, care a investigat cazul pentru publicația Der Spiegel, alaturi de trei jurnaliști germani. „Filmul «Sparta» regizat de Ulrich Seidl, cu actori amatori minori din Romania, trata subiectul pedofiliei.

- „Sparta”, un film al regizorului austriac Ulrich Seidl care se concentreaza pe pedofilie, cu scene de alcoolism, violenta si nuditate, nu va avea premiera mondiala, vineri, la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF) ca urmare a preocuparilor exprimate in legatura cu folosirea copiilor…

- Regizorul austriac Ulrich Seidl este acuzat ca a exploatat minori romani in timpul turnarii noului sau film 'Sparta', a carui premiera va fi pe 9 septembrie la Festivalul International de Film de la Toronto si candideaza pentru Coaja de Aur la Festivalul de Film de la San Sebastian, relateaza duminica…