- BOZOVICI – Primaria comunei a lansat pe SEAP anunțul achiziției de echipamente in valoare de 2,6 milioane de lei! Dotarea cu mobilier și aparatura medicala specifice face parte din proiectul „Inființarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Bozovici in cadrul structurii Spitalului Județean de Urgența…

- Palatul Victoria, unde are sediul Guvernul va intra in reabilitare de anul viitor. Anunțul a fost facut de catre premierul țarii, Marcel Ciolacu. Liderul PSD a venit cu completari și a declarat ca activitatea Executivului se va desfașura intr-un corp de cladire din Palatul Parlamentului. In ceea ce…

- Bani mai mulți in 2024 pentru creșe, gradinițe, școli și licee. Anunțul ministrului Raluca Turcan Bani mai mulți in 2024 pentru creșe, gradinițe, școli și licee. Anunțul ministrului Raluca Turcan Raluca Turcan, Ministrul Culturii, a anunțat ca Guvernul a crescut creșterea finanțarii standard pe copil…

- Guvernul de la Chișinau a fost solicitat de Federația Rusa in legatura cu ținerea pe teritoriul moldovean a alegerilor prezidențiale ruse din 15-17 martie. Pana la aceasta ora Republica Moldova nu a dat niciun raspuns, transmite Radio Europa Libera.„Solicitarea este in prezent in proces de examinare,…

- O femeie a murit si cel putin 17 persoane au fost ranite intr-un "presupus atac cu o masina" care a intrat in pietoni la Raanana, o localitate din apropiere de Tel Aviv, relateaza The Times of Israel.Suspectul, un palestinian din Hebron, din Cisiordania ocupata, a fost arestat, a precizat politia,…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca are in vedere o alta mare centrala nucleara in tara, pe langa proiectele in curs Hinkley Point C, in constructie, si Sizewell C, in dezvoltare, ambele derulate de compania energetica franceza EDF.

- Zeci de raniti, precum si cadavre recuperate de sub daramaturile unei scolii din Khan Youncs au fost duse la spitalul local. Orașul situat in sudul teritoriului palestinian a fost vizat de cateva zile de intense intense bombardamente ale armatei israeliene.Guvernul palestinian Hamas a anuntat marti…

- Guvernul ungar a anuntat luni ca intentioneaza sa investeasca sase miliarde de euro, in principal finantare din strainatate, pentru a construi un cartier de zgarie nori similar cu Dubaiul.