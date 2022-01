Stiri pe aceeasi tema

- La Templul Coral din Bucuresti au fost comemorate victimele Holocaustului. Reprezentantii statului roman au depus coroane de flori și s-au angajat sa combata, prin legislație și educarea tinerei generații, abuzurile și extremismul.

- Angajații din sitemul medical care s-au imbolnavit de COVID-19 la locul de munca vor continua sa primeasca indemnizația unica in valoare de 16 mii de lei și in anul 2022. Cabinetul de miniștri a aprobat in cadrul ședinței de miercuri, 12 ianuarie, proiectul propus de Ministerul Sanatații. Aceasta hotarire…

- 350 de turisti romani, care au revenit la Bucuresti dupa vacanta de Revelion din Egipt, s-au trezit duminica, 2 ianuarie, fara bagaje pe Aeroportul Otopeni. Reprezentantii TAROM au explicat ca problemele au fost cauzate de autoritatea aeroportuara din Hurghada, unde au fost mari dificultati, dupa ce…

- Rectificarea bugetara propusa de primarul general, Nicușor Dan, prin care se taie aproape 470 de milioane lei din bugetul municipalitații și se muta bani intre diverse instituții și proiecte, a fost respinsa de Consiliul General deoarece nu a beneficiat și de susținerea USR. Reprezentanții formațiunii…

- Tatal Oanei Sirbu a murit și a lasat un gol imens in sufletul fiicei sale. Romulus Sirbu s-a stins din viața la varsta de 86 de ani, dupa o cariera de 50 de ani in pantomima. Anunțul trist a fost facut chiar de actrița pe una dintre rețelele de socializare, relateaza Spynews.ro . Oana Sirbu este in…

- Un comisar-șef din cadrul Politiei de Frontiera Timiș este suspectat de sprijinirea unei retele de trafic de migranti și luare de mita. El a fost adus la București, pentru audieri. Potrivit DIICOT, Dan Chioreanu, ar fi primit jumatate din caștigurile gruparii, in schimbul protecției oferite de echipa…

- Pandemia de coronavirus a adus in lumina importanța sectorului sanitar in viața de zi cu zi a romanilor, dar și creșteri importante in afacerile farma. Media salariala din domeniul farmaceutic este de 3.500 de lei net pe luna, insa lefurile pot ajunge și la 10.000 de lei, potrivit datelor Salario, comparatorul…

- Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii atrage atentia autoritatilor ca anularea facilitatilor fiscale pe salariile constructorilor ar aduce “imediat efecte in lant”, ce nu vor mai putea fi gestionate, precum scaderea salariilor angajatilor, revenirea “muncii la negru” si plecarile masive…