Israel se pregătește de o nouă izolare în septembrie? Pe fondul creșterii continue a cazurilor grave de coronavirus, directorul general al Ministerului Sanatații din Israel, Nachman Ash, declara ca este „imposibil de spus cu certitudine” daca anul școlar va incepe, așa cum era planificat, pe 1 septembrie – sugerand ca ar putea fi pus in aplicare un nou blocaj, luna viitoare. „Chiar nu vrem sa ajungem la o noua izolare. Incercam toate variantele pentru a o evita, dar daca sistemul de sanatate va fi suprasolicitat și va exista riscul sa ajungem in colaps, nu vom avea de ales”, spune el. „Avem de gand sa incepem anul școlar pe 1 septembrie, dar este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

