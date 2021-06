#DobrogeaDigitala: In memoriam Aida Abagief – 85 de ani de la nastere

Regretata soprana Aida Abagief ar fi implinit astazi 85 de ani In toamna anului 2019, se stingea, la varsta de 83 de ani, o mare artista a scenei lirice constantene, Aida Abagief. Cu doi ani in urma, in 2017, valoarea si contributia sa la patrimoniul cultural… [citeste mai departe]