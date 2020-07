Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii israelian a recunoscut ca a trimis mii de persoane in izolare fara niciun motiv dupa ce a reluat supravegherea telefoanelor mobile, relateaza Agerpres, citand agenția dpa.Potrovit sursei citate, se crede ca aproximativ 12.000 de oameni au primit din greseala un SMS de la serviciul…

- Mii de israelieni au demonstrat sambata la Tel Aviv, suparati pe ceea ce ei considera a fi raspunsul necorespunzator al guvernului la socurile economice prin care au trecut in timpul crizei coronavirusului, relateaza Agerpres, citand Reuters.In contextul restrictiilor privind adunarile publice, politia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut duminica impunerea de "sanctiuni zdrobitoare" impotriva Iranului, dupa noi dovezi de dezangajare iraniana din acordul nuclear si dupa raiduri imputate statului israelian impotriva unor elemente proiraniene, informeaza AFP. Cel putin 12 combatanti…

- Un pas mai aproape de un ID digital pentru toata lumea. In Israel se planuiește microciparea tuturor copiilor care se vor intoarce la școala dupa pandemia de Covid-19! Insuși premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre aceasta soluție, afirmand ca este unicul mod prin care sanatatea poate fi ocrotita.…

- Sute de persoane au demonstrat simbata seara la Tel Aviv, Ierusalim si in alte orase din Israel impotriva premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, precum si a strategiilor de ridicare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei COVID-19, transmite dpa. Sute de medici rezidenti s-au strins in fata…

- Ministrii de Externe ai statelor membre ale Ligii Arabe au condamnat joi, intr-o reuniune prin videoconferinta, planul israelian de anexare a unor parti din Cisiordania ocupata, pe care-l considera o ”noua crima de razboi” impotriva palestinienilor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Un proiect…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19, cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri. Proiectul reglementeaza acordarea unor drepturi acestor angajati, precum si urmasilor celor care…

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia care permite colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia a plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI.