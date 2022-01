Stiri pe aceeasi tema

- "Livrarile de arme nu ar contribui acum" la dezamorsarea crizei, o pozitie care "intruneste consens in interiorul guvernului federal" condus de Olaf Scholz, a afirmat Christine Lambrecht, intr-un interviu publicat in saptamanalul Welt am Sonntag, relateaza Agerpres, care citeaza media internaționale."Pot…

- Ministerul Apararii israelian a anuntat joi semnarea unui acord cu Germania pentru achizitionarea a trei submarine produse de grupul german ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), in schimbul sumei de 3 miliarde de euro, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Guvernul german va finanta o parte a…

- Israelul a convenit cu compania germana Thyssenkrupp Marine Systems ca aceasta sa dezvolte și sa produca trei submarine cu tehnica de vârf pentru Marina israeliana, în cadrul unui acord în valoare de 3 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari), a anunțat joi Ministerul israelian al…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri un tir de testare reusit al unei "salve" de rachete hipersonice de tip Zircon, un tip de armament pe care-l considera "invincibil" si care se afla in centrul unei curse a inarmarii a puterilor militare, relateaza AFP. "In aceasta noapte, dimineata devreme,…

- Rusia a trimis bombardiere strategice cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 pentru a se alatura patrulelor din spațiul aerian de la granițele vestice ale aliatului Belarus, a anunțat sambata Ministerul belarus al Apararii, noteaza Reuters .Avioane de vanatoare Suhoi-30SM din ambele țari fac parte, de asemenea,…

- Guvernul german nu dorește ca eventualele sancțiuni impuse asupra Rusiei de Occident sa se concentreze în jurul gazoductului Nord Stream 2 întrucât Gazprom folosește și alte conducte pentru a alimenta cu gaze naturale Europa, a declarat marți o sursa din cadrul executivului de la Berlin…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avaertizat vineri Rusia ca orice incercare de a invada Ucraina va avea consecinte, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la comasarea unor trupe rusesti la frontiera acestei foste republici sovietice, relateaza The Associated Press. Kievul acuza Moscova…

- Doi soldați ruși au murit accidental vineri, în timpul exercițiilor aeriene comune cu Minsk, în vestul Belarusului, în apropiere de granița cu Polonia, în mijlocul unei crize migraționale, relateaza AFP.Într-un comunicat citat de agențiile ruse de presa, Ministerul…