- Normalizarea relațiilor dintre Israel și Sudan este o „revoluție formidabila”, a salutat vineri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce palestinienii au denunțat un nou „pacat politic”, potrivit AFP.Dupa saptamâni de negocieri din culise,…

- Harta geopolitica mondiala depinde de realegerea sau de infrangerea lui Trump Urmatoarele alegeri din SUA pot ratifica cursul harții geopolitice regionale pe care administrația președintelui Trump a condus-o daca actualul președinte este reales. O victorie pentru candidatul democrat Joe Biden indica…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, i-a cerut vineri secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa convoace la începutul anului viitor o conferinta internationala pentru relansarea procesului de pace israelo-palestinian, informeaza agentia Reuters. Liderul palestinian l-a…

- O noua alianța foarte puternica este pe cale sa se formeze in zona, la care, dupa cum a spus președintele Donald Trump, sunt gata sa se alature cel puțin inca 5 țari. Palestinienii au protestat, au denunțat acordurile și in cele din urma au lansat rachete din Gaza in Israel.

- Semnarea acordurilor de pace cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain reprezinta un moment "istoric", a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, in cursul ceremoniei de la Casa Alba."Aceasta zi reprezinta un moment istoric, vestind zorii pacii. Ii multumesc presedintelui Donald Trump…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre Israel in cursul ceremoniei de la Washington, cand Israel semna acorduri de pace istorice cu EAU si Bahrain.Tirurile cu rachete din Fasia Gaza s-au soldat cu cel putin doi raniti in Israel. Rachetele au fost trase exact in momentul in care, la Casa Alba,…

- Militanti islamisti au lansat doua rachete spre sudul Israelului in timpul ceremoniei de la Washington pentru semnarea acordurilor de pace cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain, informeaza cotidianul Times of Israel.Rachetele au fost lansate din teritoriul palestinian Fasia Gaza spre orasele…

- Grupuri de opozitie din Bahrain au anuntat ca sunt impotriva deciziei statului din Golf de normalizare a relatiilor cu Israelul, iar un influent cleric siit a cerut populatiei din regiune sa se opuna, transmite Reuters potrivit news.ro.Ayatollahul Sheikh Isa Qassim, care traieste in Iran,…