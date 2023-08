Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, s-au conturat și primele antipatii intre Cristina Rancov și ispitele feminine. Motivul nu este Iulian Clonț, așa cum s-ar fi crezut, ci ce i-a daterminat sa vina la Insula Iubirii.

- Ana Maria Mariuța a facut o alegere neașteptata in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Iubita lui Marius Budin a uimit pe toata lumea cand și-a exprimat dorința de a merge la urmatoarea intalnire cu Romeo Vasiloni. Iata cum a reacționat Ema Oprișan.

- Dupa cateva interacțiuni cu ea, ispitele de la Insula Iubirii și-au exprimat parerile controversate in ceea ce o privește pe Cristina Rancov. Concurenta a avut un comportament care le-a starnit reacții neașteptate, iar aceștia nu au ezitat sa spuna exact ce au simțit. Ispita Tudor este nesigur cu privire…

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- Ana Maria Mariuța, in varsta de 25 de ani și partenerul sau, Marius Budin, in varsta de 30 de ani alcatuiesc unul dintre cele cinci cupluri curajoase care au mers pana in Thailanda pentru a isi testa iubirea. Cei doi s-au cunoscut la o alta emisiune de la Antena 1, Mireasa. Insula Iubirii 2023 și-a…

- Dupa ce concurenții au ales ispitele alaturi de care vor merge la date, au ieșit scantei intre Razvan și Ema. Concurenta a inceput sa planga cand și-au luat la revedere pe plaja. Ce discuții au avut Ana Maria și Marius, in urma reacțiilor fetei.

- Așteptarea va lua sfarșit pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1! Show-ul va avea premiera pe 22 și 23 iunie 2023, fiind difuzat in fiecare joi și vineri, de la ora 20:30. Cinci cupluri iși vor testa dragostea și fidelitatea in fața celor 10 ispite. Iata cine sunt tinerele care ii vor…