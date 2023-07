Stiri pe aceeasi tema

- Cu lacrimi in ochi, Ema Oprișan i s-a confesat Claudiei Florescu, in episodul din aceasta seara al emisiunii "Insula Iubirii". Concurenta a vorbit despre relația cu Razvan Kovacs și a descris starile prin care trece in momentul in care vine seara și nu știe daca iubitul ei se intoarce sau nu acasa.

- Urmatoarea ediție de Insula Iubirii, difuzata in aceasta seara la Antena 1, vine cu alte surprize in randul celor care au venit sa iși testeze iubirea. La foarte scurt timp dupa ce au trait la cote maxime emotiile primului bonfire special, generat de aprinderea, in premiera pe Insula Iubirii, a flacarii…

- Ema Oprișan a transmis un mesaj acid pentru cei care o judeca. Concurenta de la Insula Iubirii a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a explicat ca nu este deranjata deloc de vorbele care i se aduc. Iata ce a postat iubita lui Razvan Kovacs pe InstaStory!

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan Kovacs, in legatura cu iubita sa. La doar cateva ore dupa difuzarea materialului, concurenta acestui sezon a emisiunii de la Antena 1 a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

- Ema Oprișan a scos la iveala detalii neștiute despre trecutul sau in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iubita lui Razvan Kovacs a vorbit, fara pic de reținere, despre meseria pe care o practica și despre baiețelul ei.

- Cu toate ca a calcat deja stramb, inșeland-o pe Ema Oprișan chiar la inceputul relației, a acceptat sa mearga in Thailanda pentru a-i dovedi ca a devenit un barbat fidel. Inca din primele ediții ale acestui sezon, concurentul a facut o impresie puternica publicului, fanii reality show-ului dorindu-și…

- Insula Iubirii este unul dintre cele mai indragite show-uri. Emisiunea, aflata la a treia ediție a ajuns la sezonul 7. In centru episodului din ziua de astazi au fost Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni. Cei doi au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Nici dezvaluirile nu au lipsit. Astfel…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au o relație de ceva timp, iar iubitul concurentei este topit dupa fiul ei de 3 ani. Iata cum arata Noah și ce familie frumoasa formeaza toți trei.