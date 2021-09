Naționala de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara cu reprezentativa Islandei, in deplasare, de la ora 21:45, in etapa a patra a preliminariilor CM Qatar 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Pentru tricolori va fi și o șansa a revanșei. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Ultima participare la o Cupa Mondiala a fost in 1998, in Franța, cand am ieșit și din grupa. Meciul Islanda – Romania va fi condus la centru de Alexey Kulbakov, din Belarus. Acesta va fi ajutat de asistenții…