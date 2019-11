Stiri pe aceeasi tema

- "In urma atacului asupra pozitiei FAMA (Fortele armate din Mali) de la Indelimane, intaririle trimise la fata locului au gasit 54 de cadavre, printre care un civil", a anuntat ministrul comunicarii, Yaya Sangare, vineri seara pe Twitter. Ministrul a mai vorbit si despre "zece supravietuitori" si "pagube…

- Armata din Mali a suferit vineri una dintre cele mai puternice lovituri din ultimii ani, dupa moartea a 54 de militari si a unui civil intr-un "atac terorist" asupra unei tabere militare de la Indelimane, in apropiere de frontiera cu Nigerul, relateaza AFP."In urma atacului asupra pozitiei…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite joi seara intr-un incident armat in timpul unei petreceri de Halloween in apropiere de San Francisco, in statul american California, conform autoritatilor si presei locale, relateaza AFP. "Patru morti si mai multi raniti intr-un incident…

- Persoane inarmate au luat cu asalt baza militara situata la nord de Diffa, in sud-estul Nigerului, la granița cu Nigeria, unde este activ grupul jihadist Boko Haram. "Baza a fost atacata in timpul noptii. Inca nu controlam situatia. Se pare ca numarul mortilor in randul militarilor este de cel putin…

- O bomba a explodat intr-o moschee din estul Afganistanului in timpul rugaciunilor de vineri, ucigand cel puțin 62 de oameni și ranind alte zeci de persoane care asistau la slujba, au anunțat autoritațile locale.Sohrab Qaderi, un membru al consiliului provincial din Nangarhar, a declarat ca cel puțin…

- O bomba a explodat într-o moschee din estul Afganistanului în timpul rugaciunilor de vineri, ucigând cel puțin 62 de oameni și ranind alte zeci de persoane care asistau la slujba, au anunțat autoritațile locale, scrie Mediafax citând agențiile internaționale.Sohrab Qaderi,…

- Cel puțin 2.500 de persoane sunt considerate disparute in Insulele Bahamas, la mai mult de o saptamana dupa ce uraganul Dorian a lovit insulele, a anunțat prim-ministrul Hubert Minnis, menționand ca bilanțul morților ar putea crește, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Prim-ministrul a declarat…

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…