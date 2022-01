Cine sunt politicienii care vor să îngroape industria românească - Culisele statului paralel, ora 18:00

Astra Vagoane Arad are o poveste demna de o telenovela turceasca. Cum a ajuns de la faliment la exporturi? De ce vagoanele romanesti sunt bune in afara tarii dar in Romania nu sunt bune… [citeste mai departe]