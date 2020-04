ÎȘI BAT JOC DE ROMÂNIA! Două tiruri PLINE cu deşeuri din Anglia tocmai au ajuns în țară. O parte din gunoaie este de negăsit Din pacate, individul care s-a ocupat de incarcatura ar mai fi adus in trecut si alte deseuri. Transportul ilegal urma sa ajunga in orasul Strehaia, din Mehedinti. Vorbim despre zeci de tone de gunoaie despre care barbatul a sustinut in fata autoritatilor ca urma sa le recicleze si nu le-ar fi aruncat pe spatiul verde. Doar ca in locuinta lui, politistii nu au gasit nicio instalatie speciala pentru reciclat, asa ca i-au deschis un dosar penal si il acuza de transfer ilegal de deseuri. Individul a mai adus zilele trecute alte trei tiruri pline cu gunoaie, insa incarcatura acestora e de negasit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

