Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23%, in conditiile in care cele mai mari cresteri de pret an la an au fost la alimente, de 19,8%. Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii."Indicele preturilor…

- Incepind cu 1 ianuarie 2024 in legislația fiscala naționala va fi aplicat conceptul prețurilor de transfer. Reamintim ca, prin Legea nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative (politica fiscala și vamala pentru anul 2023), a fost completat Codul fiscal cu un capitol nou – Capitolul 112:…

- ”Pana cand oamenii se vor intoarce din vacanta in septembrie, vom avea o scadere vizibila a preturilor pe care le vedeti pe rafturi si in ceea ce priveste inflatia preturilor alimentelor”, a declarat Gregoire, la radio France International. Comentariile lui Gregoire sunt asemanatoare cu cele ale guvernatorului…

- Politic Deputat PNL, Maria Stoian: ASF este obligata sa prezinte romanilor efectele plafonarii prețurilor polițelor RCA aprilie 21, 2023 10:03 Situația de faliment a Societaților de Asigurare-Reasigurare City Insurance și Euroins, precum și discuțiile din ultimele saptamani din spațiul public, comporta,…

- Mii de oameni au manifestat, sambata, la Lisabona, pentru a cere marirea salariilor si pensiilor si interventia guvernului pentru plafonarea preturilor alimentelor, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Paula Goncalves, in varsta de 51 de ani, care lucreaza in metalurgie, a explicat de ce a iesit…

- PSD a anunțat public ca principalul obiectiv al partidului la acest moment este scaderea cat mai rapida a inflației prin impunerea unui nou pachet de masuri pentru combaterea prețurilor mari la produsele alimentare. Deputatul PSD Ștefan Mușoiu susține ca obiectivul social va fi atins pana la sfarșitul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit puternic in jos prognoza privind evolutia inflatiei pentru acest an, de la 11,2- la 7-, ca urmare a includerii in analiza a parametrilor noii scheme de plafonare a preturilor la energie electrica si gaze naturale. Anul viitor, aceasta ar urma sa coboare la…